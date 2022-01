Dois meses depois de deixar a RTP, Sandra Felgueiras abraça um novo desafio profissional ao assumir a direção da revista Sábado, do Grupo Cofina Media, anuncia uma nota enviada às redações esta quarta-feira.

"Sandra Felgueiras assumirá também o lugar de diretora-geral editorial adjunta, com o pelouro do jornalismo de investigação, transversal às marcas do grupo Cofina", lê-se ainda no comunicado.

O antigo rosto do programa 'Sexta às 9', licenciou-se em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa e iniciou o seu percurso em jornalismo no Jornal Expresso, tendo posteriormente integrado os quadros da estação pública, onde permaneceu até novembro de 2021.

