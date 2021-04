Depois de ter dado as boas-vindas ao segundo filho no ano passado, Sandra Barata Belo regressou agora aos treinos, voltando assim, aos poucos, à rotina que mantinha antes de ser mãe de novo. Um momento que a própria atriz destacou na sua página de Instagram.

"Pedacinhos de vida começam a pouco e pouco a voltar às nossas vidas. Um pedacinho de papel que falta a uma carta e esta não se sabe ler... Eu e o meu corpo, tivemos outro corpo dentro de nós, alargamos, estendemos, mudámos o centro de gravidade e agora procuramos outra forma e uma nova identidade", começou por escrever, na noite desta quarta-feira, 14 de abril.

"As saudades que eu já tinha deste pedacinho da minha vida que me faz tão bem! E de fazer uma aula ao vivo e a cores com maravilhosa Alexandra", confessou de seguida, partilhando ainda uma fotografia em que aparece num estúdio de pilates.

Recorde-se que a atriz é ainda mãe do pequeno Baltazar.

Leia Também: Cristiano Ronaldo mantém rotina de treinos... com Georgina Rodríguez