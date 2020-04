O mundo continua a lutar contra a pandemia do novo coronavírus e a verdade é que este tem vindo a afetar as mais diversas pessoas, independentemente do seu estrato social. Até ao momento, já foram revelados vários casos de celebridades infetadas, como foi o caso de Tom Hanks, Idris Elba e até mesmo o príncipe Carlos.

Ora, segundo a imprensa internacional, há um outro nome que poderia ser adicionado a esta lista: Sam Smith.

O cantor acredita que também foi infetado, algo que voltou a afirmar durante uma conversa com Zane Lowe. "Não fui testado mas sei que tive. Assumo isso porque tudo o que eu li aponta para isto", garantiu, segundo a revista People.

O artista adiantou que ele e a irmã tiveram os mesmos sintomas, por isso, de forma a zelar pela proteção da família, sobretudo da avó (que faz parte do grupo de risco), ambos decidiram manter-se em isolamento durante três semanas.

Sam referiu ainda que foi infetado antes da pandemia tomar dimensões preocupantes no Reino Unido.

