Salvador Sobral deu uma entrevista ao jornal espanhol El País onde recordou o ponto alto da sua carreira, pelo menos no que a exposição mediática diz respeito, nomeadamente, quando venceu o Festival da Eurovisão, em 2017, ao concorrer com a música 'Amar Pelos Dois'.

"Tive essa fase de fama exagerada. As pessoas invadiam a minha privacidade no hospital", lembra, uma vez que na altura estava a ser tratado a um problema do coração, recebendo posteriormente um transplante.

"Os jornalistas entravam, queriam fotos e entrevistas... era uma loucura. Depois passou, porque com saúde já não interesso tanto", refletiu.

Atualmente, a viver uma fase muito mais tranquila da sua vida, Salvador revela que não cobra o mesmo que cobrava pelos seus espetáculos há quatro anos, ainda assim, o balanço é positivo. "Felizmente o dinheiro dá-me na mesma porque nunca me faltou", nota.