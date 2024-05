Luís Montenegro quer estar perto da população portuguesa e, por isso mesmo, parece ter intenções de responder a algumas observações deixadas em redes sociais. Salvador Martinha recorreu ao X, antigo Twitter, para brincar com o novo IRS Jovem, mas o que talvez não esperasse era que, pouco depois, teria uma resposta do primeiro-ministro.

"Vocês que percebem disto, esta medida do IRS para os jovens é incrível, certo? Se sim, digam-me como posso perder seis anos", satirizou o humorista.

Luís Montenegro, através da sua conta oficial, escreveu: "A redução é grande: dois terços do IRS para jovens até aos 35 anos. Mas não conseguimos reduzir a idade…".

Mais tarde, na rede social Instagram, Salvador Martinha reagiu à resposta de Montenegro. "Doutor Luís, muito obrigado por ter respondido à minha mensagem. Fiquei contente e lisonjeado", começou por dizer, explicando depois que decidiu aproveitar o momento para "trocar uma bola acerca da descida do IRS para pessoas até aos 35 anos". "Fico contente, acho bem, mas sinto-me um bocadinho excluído", acrescentou.

De seguida, Salvador Martinha falou num conhecido jogo de tabuleiro e explicou: "Qual foi o sucesso do Monopólio? É que era para toda a gente. Se tiver tempo, está nas instruções do Monopólio a dizer 'este jogo é dos 0 aos 99 anos'. Toda a gente estava incluída. O que sinto neste novo jogo? É que não me estou a sentir incluído".

"Não fui convidado para esta almoçarada que o doutor Luís organizou - e bem. Se pudesse esticar um bocadinho a medida dos 0 aos 99, eu agradecia. Um grande abraço e desejo-lhe um bom mandato", concluiu Salvador, 'aplaudido' por vários internautas na caixa de comentários.

Recorde-se que foi na quinta-feira aprovado, em sede de Conselho de Ministros, o novo regime do IRS Jovem que contempla o pagamento de um terço da taxa de imposto até um máximo de 15% para todos os rendimentos de trabalho de pessoas até aos 35 anos.

