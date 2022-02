1. Que pessoa convidaria para um jantar a dois?

Stevie Wonder.

2. Vai para uma ilha deserta e só pode levar consigo um objeto, o que escolheria?

O meu telemóvel.

3. Qual o seu maior guilty pleasure?

Talvez seja a comida mesmo gordurosa e com queijo, queijo, queijo...

4. Qual a comida de conforto capaz de alegrar qualquer dia mau?

Pizza e comida mexicana.

5. Ficou preso no elevador, quem é a pessoa que não queria que estivesse consigo?

A morte com o seu capucho preto e foice.

6. Qual a sua mania mais estranha?

É nojento. É cortar as unhas dos pés com a unha do dedo grande da mão. A minha mulher passa-se com isso.

7. A sua viagem de sonho, qual é?

Voltaria a Nova Iorque.

8. Qual o filme da sua vida?

'Os Condenados de Shawshank'.

9. Há talentos quase secretos que ninguém sabe que temos... Qual é o seu?

Não tenho nenhum talento secreto, todas as coisas que sei fazer medianamente eu fiz. Talvez seja uma característica psicológica: a persistência.

10. Qual o cheiro de infância que recorda até hoje?

A naftalina no armário da minha avó e o cheiro do banco de trás dos autocarros da Carris nos anos 1980, que era uma espécie de óleo queimado que me dava dores de cabeça.