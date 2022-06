1. Que pessoa convidaria para um jantar a dois?

Talvez o António Lobo Antunes. Apesar de fumar e eu não suportar pessoas que fumam, acho que se lhe desse um Iqos no início do jantar e ele só fumasse o Iqos, seria o António Lobo Antunes, de quem eu gosto muito.

2. Vai para uma ilha deserta e só pode levar consigo um objeto, o que escolheria?

Talvez um computador e um disco externo para poder editar. Eu sei que é estranho, porque não há corrente, mas era o que eu levava.

3. Qual o seu maior guilty pleasure?

'Keeping Up With the Kardashians'. Sei que é polémico, mas são as melhores a fazer trash TV. Eu cheguei há pouco tempo, já fora do timing certo para ver aquilo, mas confesso que estou fascinado.

4. Qual a comida de conforto capaz de alegrar qualquer dia mau?

Gosto muito de Mac&Cheese, mas tenho de ser eu a fazer porque as pessoas põem alho em pó, o que é uma falha grave.

5. Ficou preso no elevador, quem é a pessoa que não queria que estivesse consigo?

Talvez o Marlyn Mason. Vi um documentário com ele recentemente e ele é uma pessoa bizarra. Tinha medo que ele me fizesse alguma coisa ou me pusesse um M na testa.

6. Qual a sua mania mais estranha?

A minha mania mais estranha é por uma almofada no congelador, no verão. Porque gosto de dormir com a cabeça fresquinha.

7. A sua viagem de sonho, qual é?

Patagónia.

8. Qual o filme da sua vida?

'Requiem for a Dream'.

9. Há talentos quase secretos que ninguém sabe que temos.... Qual é o seu?

No meu caso acho que não... Tento usar todos os talentos que tenho para fazer dinheiro.

10. Qual o cheiro de infância que recorda até hoje?

Talvez o cheiro a luvas de Karaté. Eu fazia Karaté e aquilo tem um cheiro que não é bem chulé nem transpiração, mas é um cheiro a borracha transpirada, típica de luvas e material de combate que ainda hoje