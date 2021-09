1. Que pessoa convidaria para um jantar a dois?

Talvez convidasse a Megan Fox.

2. Vai para uma ilha deserta e só pode levar consigo um objeto, o que escolheria?

Um isqueiro.

3. Qual o seu maior guilty pleasure?

Ir à praia ver o mar.

4. Qual a comida de conforto capaz de alegrar qualquer dia mau?

Sushi.

5. Ficou preso no elevador, quem é a pessoa que não queria que estivesse consigo?

Ia estar ali tanto tempo que me ia dar bem com qualquer pessoa, mas não gostava de estar com uma bruxa.

6. Qual a sua mania mais estranha?

Gosto de ficar a olhar para a lua todas a noites um bocadinho, acho que isso pode ser estranho para algumas pessoas.

7. A sua viagem de sonho, qual é?

Califórnia.

8. Qual a música da sua vida?

'Pursuit Of Happiness', de Kid Cudi.

9. Há talentos quase secretos que ninguém sabe que temos... Qual é o seu?

Cantar não é um deles [risos]. Gosto muito de restaurar motas antigas, aos fins de semana vou comprando as motas e restaurando.

10. Qual o cheiro de infância que recorda até hoje?

O cheio de sair da escola e ir de férias no verão para o Meco. A transição da cidade para o campo é um cheiro que tenho muito na memória e gosto de reavivar.

