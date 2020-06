Ryan Seacrest e Shayna Taylor estão novamente separados. Esta segunda-feira, o representante do apresentador confirmou que o casal decidiu, mais uma vez, seguir caminhos diferentes.

"O Ryan e a Shayna decidiram colocar um ponto final na relação amorosa há algum tempo", começou por dizer à revista People. "Continuam a ser bons amigos, continuam a apoiar-se um ao outro e valorizam o tempo em que estiveram juntos como casal", acrescentou.

Como recorda a publicação, Seacrest, de 42 anos, e Taylor, de 26, começaram a namorar em 2013 e separaram-se pela primeira vez em 2014. Após reatarem, decidiram morar juntos em 2017, mas em fevereiro do ano passado voltaram a afastar-se. Meses depois, em setembro, deram uma nova oportunidade ao amor. No entanto, a relação voltou a acabar, como destacam as recentes notícias.

