A propósito da pandemia do novo coronavírus, Ryan Reynolds publicou um vídeo na sua conta de Instagram no qual, com sentido de humor, comenta a situação, que está a afetar seriamente o estado da Califórnia.

"Em tempos de crise, acho que todos sabemos que é com as celebridades que mais contamos... claro, depois dos trabalhadores da área da saúde", brinca, uma vez que é na Califórnia que as grandes estrelas de Hollywood vivem.

Em publicações anteriores, o artista tinha chamado a atenção para o perigo de contágio do vírus, apelando aos fãs para o isolamento.

