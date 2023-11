"Ontem passei a tarde com o tio Ruy de Carvalho". Foi desta forma que Isaac Alfaiate começou a publicação que fez na sua página de Instagram esta quarta-feira, dia 8 de novembro, partilhando com os seguidores este encontro especial.

"Não o via há imenso tempo, desde que fizemos juntos o 'Inspetor Max'", contou. "Está com 96 anos e está como se pode ver... para as curvas", destacou de seguida, referindo-se ao ator.

"Anos e anos de experiência e sempre de uma humildade que só quem o conhece sabe. É enorme", acrescentou.

Sobre este encontro, Isaac Alfaiate referiu que estiveram a captar algumas fotografias e que depois irá partilhar o resultado.

