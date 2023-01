Rui Veloso fez esta quinta-feira, dia 26 de janeiro, as delícias dos seguidores com uma partilha inédita.

O cantor, nas redes sociais, mostrou uma fotografia tirada no final do ano de 1999, no Brasil.

"Pois é, já fomos assim", escreveu o cantor, de 65 anos, na legenda.

