No primeiro dia de 2021, Rui Porto Nunes recorreu à sua conta oficial de Instagram para partilhar com os seus seguidores um raro testemunho onde fala sobre as dificuldades que viveu no ano que terminou.

"2020, um ano que começou com o Thor internado no veterinário durante 15 dias. Recuperei o fôlego de um início de ano agonizante e segui viagem até à África do Sul. Lá vi cair um dos meus sonhos de vida aos pés de uma Pandemia. O Cape Epic 2020 tinha sido cancelado quatro horas depois de aterrar em Cape Town. Era hora de voltar a casa", começa por relatar o ator, que depois do regresso a casa ficou, tal como todos os portugueses, em confinamento.

"A minha vida parou, o Mundo parou", afirma, lamentando em seguida a mais dramática consequência da pandemia de Covid-19 na sua vida: a falta de trabalho na área da representação.

"Dia após dia vi os trabalhos serem adiados ou cancelados. Com isto terminei o ano 2020 sem ter trabalhado um único dia como Actor. É a vida! E a vida este ano foi-me tão dura que, para fazer jus ao ano cinzento que foi, tive um último dia tão atribulado que no fim pensei: 'Esta noite vou desligar-me das redes sociais e dar atenção aos que estão à minha volta'. E assim foi", acrescenta.

Por fim, m agradecimento especial a todo os amigos e fãs que estiveram ao seu lado neste ano difícil e uma mensagem de esperança a "olhar de frente para 2021 com um brilho no olhar e a sorrir... com os olhos".

Leia Também: Merche Romero e a polémica com Júlio Isidro: "Tive um ataque de choro"