Rui Maria Pêgo cumpriu um sonho quando no ano passado foi admitido para estudar Teatro na Bristol Old Vic Theatre School, no Reino Unido. Hoje, 16 de fevereiro, o comunicador lembrou o momento em que soube da novidade, confessando que foi tomado pelas emoções.

"No verão em que tive 12 anos, chorei agarrado ao meu cão porque no correio não estava a minha carta para Hogwarts. Inconsolável, dizia: 'Há um ano esqueceram-se… Desta vez foi de propósito!'", partilha.

"Bom, a minha carta não apareceu, mas o Drama já lá estava. 20 anos depois recebi A carta para a minha Hogwarts, a Bristol Old Vic Theatre School. Não veio por coruja-das-neves, nem via mocho-galego, mas, sim, por e-mail, chegando até mim, especado, à porta das Amoreiras - a magia está mesmo onde menos se espera", relata.

"Já vos fui dizendo quão feliz fui, mas é sempre útil convocar a memória. Estudar no Reino Unido foi tudo aquilo que imaginei. Foi livre, seguro e poderoso. Um berço cultural, da ciência, e de imaginação de futuros, ainda que sempre em combate com sistemas instalados e duras realidades sociais. Ser um país rico não o torna um oásis - muito pelo contrário -, mas a escala dá-lhe dimensão de pensamento. Há espaço para correr, e tempo para experimentar. Há universidades extraordinárias, e comunidades unidas. Se andam a ponderar ir estudar para fora, o Reino Unido, com todas as suas alegrias - e contradições - é obrigatório", completa.

