Rui Andrade esteve hoje, 4 de dezembro, à conversa com Manuel Luís Goucha no seu programa das tardes. O ator lembrou a morte inesperada do pai, que aconteceu este ano.

Questionado pelo apresentador se acredita que o falecimento terá acontecido por causa de um erro médico, o ator afirmou que "algo aconteceu", mas que preferiu não investigar, pois isso não traria "o pai de volta".

"Até nisto temos de ter sorte, nas pessoas que nos vão tratar ou que vão tratar os nossos", reflete.

"O meu pai entrou num hospital central com muita gente. Esteve numa enfermaria durante duas semanas e passaram pessoas num raio de quilómetros muito, muito grande", conta, notando que o número de pacientes era bastante elevado.

"Das últimas palavras que ouvi do meu pai foi 'eles mataram-me' e o que é certo é que quando o meu pai é internado tem um pico de diabetes de 500 e o meu pai não era diabético, tinha uma comichão pelo corpo, sem feridas, sem vermelhidão, alguma perda de apetite...", descreve.

O convidado explica que o problema foi tratado como se fosse uma pedra nos rins e uma alergia, acabando por se descobrir mais tarde que, na verdade, se tratava de um tumor no canal biliar.

"Fizeram uma biópsia que lhe feriu o pâncreas e muito pouco tempo depois foi embora", completa.

