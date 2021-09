Ruben Rua encontrou-se esta domingo com um casal amigo, Ricardo Claudino e Débora, e ficou absolutamente rendido à filha de ambos.

O apresentador deixou-se filmar e fotografar com a bebé ao colo e partilhou os vários momentos de ternura com os seus seguidores do Instagram.

Os fãs não ficaram indiferentes à publicação e foram muitos a notar que o rosto da TVI tem já "muito jeitinho" para crianças.

Concorda? Clique para o lado na publicação abaixo para ver todas as imagens.

