Rúben Pacheco Correia marcou presença esta terça-feira em mais uma emissão do programa 'Cristina ComVida', mas desta vez o açoriano contou com a companhia especial da mãe e do irmão.

"Hoje trouxe a mãe e o mano à casa da 'madrinha'. Tal como nos Açores, a família junta-se sempre à volta dos tachos", declara o escritor na legenda de um conjunto de imagens que registaram os melhores momentos da família no formato apresentado por Cristina Ferreira.

"E, hoje, o jantar foi responsabilidade da mãe. Sei que não sentem o cheiro, mas garanto-vos que cheira a Açores. Sobretudo à Ilha do Pico, que me deixa tantas saudades. Espero que tenham gostado deste momento de partilha e felicidade da minha família. E um pouco de timidez, sobretudo por parte do maninho mais novo. As imagens falam por si. Obrigado", pode ler-se, por fim, na publicação.

Veja as imagens na galeria.

