Se gosta de cantar e quer mostrar esse talento a todos os portugueses, esta pode ser a sua oportunidade.

A RTP já abriu as inscrições para as novas temporadas de 'The Voice Portugal' e 'The Voice Gerações'.

"Podes participar em duo, trio ou até grupos de diferentes gerações de todas as idades", pode ler-se na publicação feita pela produção do formato nas redes sociais.

Vale lembrar que neste momento decorre mais uma edição de 'The Voice Kids'.

Carregue aqui para ter acesso às inscrições.

