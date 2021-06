O rosto da filha de Ewan McGregor, Clara, já está a começar a sarar. A jovem passou por outra passadeira vermelha, esta quarta-feira, em Los Angeles, mostrando que as cicatrizes melhoraram.

Recorde-se que a jovem foi mordida por um cão 30 minutos antes de um evento anterior. Motivo que não a impediu de marcar presença no compromisso.

Aliás, mesmo estando lesionada, a atriz, de 25 anos, que faz parte do 'The Birthday Cake', tem participado em eventos para promover o filme ao longo desta semana.

Na estreia em Beverly Hills, esta quarta-feira, por exemplo, Clara vestiu um longo vestido vermelho com uns sapatos de salto alto de cor nude que combinavam com a mala. Ao posar para os fotógrafos, não deixou de se mostrar confiante e sorridente, mesmo com as feridas no rosto. Um momento que pode ver nas imagens da galeria.

