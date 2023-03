O que Rosalía e o Barcelona têm em comum? À primeira vista, nada. No entanto, o logótipo do novo álbum da cantora, intitulado 'Motomami', vai estar estampado nos equipamentos do clube para a próxima partida, fruto da parceria firmada com o Spotify.

Foi na sequência desse acordo que a artista espanhola aceitou dar uma entrevista ao Mundo Deportivo, onde revelou os nomes dos jogadores de futebol de que mais gosta.

"Pela nostalgia de ver jogos em casa na infância, os meus jogadores preferidos são o Messi, o Eto'o e o Zidane e agora gosto muito do Pedri e do Mbappé", confessou.

Ainda em relação a esta parceria, importa notar que o Barcelona pôs à venda 22 camisolas com estampagem alusiva ao álbum da cantora. As mesmas tinham o custo de 1.999,99 euros e já esgotaram entretanto.

Abaixo pode ver as fotografias partilhadas por Rosalía onde a mesma surge com a camisola mencionada.