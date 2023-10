Rosa Bela partilhou nas redes sociais esta sexta-feira, dia 27 de outubro, uma bonita declaração dirigida a Carlos Areia - mas não só.

A atriz deixou bonitas palavras também à filha mais velha do companheiro, Cristina Areia, numa publicação com várias fotografias.

"Carta aberta sobre o amor. Areia que invade todos os corações e se instala como se fosse purpurina. Ela é Areia fina e elegante mistura-se, mas sobressai pela alegria, sensualidade, sorriso, humildade, preocupação e pela garra de lutar e de vencer. Alastra-se até onde for para ser feliz e fazer o bem aos que ama, sem nada em troca, ama e pronto. Tem dentro dela um amor incondicional pelo Areia mor, são iguais (4ª foto). São Areia do mesmo saco, da mesma vida, do mesmo amor, da mesma humildade e do mesmo coração! São Areias únicas, raras mesmo! Sorte a minha ter encontrado estas Areias na minha vida! Não precisei de viajar até ao mar Caribe para as encontrar. Lá, estas Areias não existem", começou por escrever Rosa Bela.

"É importante verbalizar o amor! Mais importante ainda é demostrar com pequenas atitudes na vida! Quando vem do coração tudo flui", concluiu a atriz.

