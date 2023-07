Cristiano Ronaldo já ultrapassou Kylie Jenner e é agora a figura pública que mais dinheiro ganha no Instagram. Aos 38 anos, o jogador português ganha 1.680.896 de euros por cada publicação patrocinada, superando assim o valor de 1.321.346 de euros que a influenciadora norte-americana recebe.

As marcas LiveScore, Therabody e Binance são as que trabalham mais regularmente com o craque, numa clara tentativa de tirar proveito dos 597 milhões de seguidores que CR7 tem nesta plataforma. Kylie Jenner, vale lembrar, tem 397 milhões de seguidores.

Em 2019, Ronaldo já fazia parte da lista dos famosos que mais dinheiro recebiam no Instagram, embora apenas ocupando a terceira posição. Na altura, recebia cerca de 678.650 euros, lembra o Daily Mail.

Lionel Messi surge logo abaixo de Kylie Jenner e é o terceiro famoso da lista mais atualizada, ganhando 1.240.447 euros por cada publicação patrocinada. Selena Gomez, Dwayne Johnson, Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kendall Jenner, Ariana Grande e Beyoncé completam o top 10.

Os dados supra mencionados foram divulgados pela HopperHQ, uma empresa internacional especializada em marketing e redes sociais.

