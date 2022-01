Esta quinta-feira, 27 de janeiro, ficará para sempre marcado na vida de Georgina Rodríguez. Para além de completar 28 primaveras, é a data de estreia do seu reality show na Netflix - 'Soy Georgina'.

No primeiro episódio do programa, tanto Geo, como é tratada, como Ronaldo contam a sua história de amor.

Visivelmente emocionada, a modelo lembra o momento em que Ronaldo a convidou para jantar. "Estava super empolgada. A caminho do restaurante, as nossas mãos tocaram-se. E senti que era como se as mãos dele estivessem estado comigo muitas vezes. Como as nossas mãos se tinham tocado, demos as mãos", recorda.

Por seu turno, CR7 notou: "Ela era uma rapariga muito interessante, muito madura para a idade dela. Temos alguns anos de diferença. Isso sempre me fascinou. Comecei a ficar interessado. (...) Nunca pensei que me ia apaixonar assim por ela. Sinceramente, não estava à espera. Mas, algum tempo depois, senti que ela seria a mulher da minha vida".

Leia Também: "A peruca escorregou". Ronaldo lembra encontro às escondidas com Georgina