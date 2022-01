Georgina Rodríguez revelou na noite de segunda-feira, dia 25, um novo teaser do seu documentário para a Netflix - 'Eu, Georgina'.

As imagens mostram Cristiano Ronaldo e a namorada a lembrar um dos primeiros encontros entre ambos.

O casal recorda, na verdade, um jantar especial que acabou por mudar a vida de ambos para sempre.

"Ele disse-me: Geo, queres vir jantar comigo? Embora já tivesse jantado, duas horas antes, voltei a jantar como uma senhora", conta a modelo, sem conseguir conter o riso.

"Então, no caminho do restaurante, as nossas mãos juntaram-se", revela Georgina. "Foi um momento único", afiança, Ronaldo, convidado a lembrar o momento de igual forma.

"Senti como se aquelas mãos tivessem estado comigo muitas vezes. Encaixavam na perfeição", revela, por fim, a mulher que conquistou o coração de CR7.

A verdade é que o amor deu frutos. O casal está junto há cinco anos e vive como uma verdadeira família. Georgina está no momento grávida de gémeos, um menino e uma menina. Os bebés são juntamente com Alana Martina os único a resultar da relação de ambos, porém a modelo trata igualmente como filhos os restantes herdeiros de CR7: Cristianinho e os gémeos Eva e Mateo.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Georgina Rodríguez (@georginagio)

'Eu, Georgina', recorde-se, estreia a 27 de janeiro, dia de aniversário da protagonista, na plataforma Netflix.

Leia Também: Georgina Rodríguez arrasada por tio: "Acha-se melhor porque tem luxos"