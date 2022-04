Roderick 'Pooh' Clark, membro dos Hi-Five, morreu aos 49 anos de idade, conforme revela uma publicação feita na conta de Instagram do grupo.

Não foi revelada, no entanto, a causa que levou ao falecimento do artista.

"Roderick 'Pooh' Clark. 27 de fevereiro de 1973 - 17 de abril de 2022. Descansa em paz, meu irmão", referiu um antigo membro da banda, Marcus Sanders, na sua página de Facebook.

Recorde-se que Clark ficou paraplégico depois de um acidente de carro em 1993. Este foi um dos fundadores dos Hi-Five, juntamente com Marcus Sanders, Thompson, Russell Neal e Toriano Easley. O grupo é conhecido por sucessos como 'I Like the Way (The Kissing Game)' e 'She's Playing Hard to Get'.

