Rob Kardashian terá alegado em tribunal que a ex-namorada, Blac Chyna, lhe "apontou uma arma à cabeça e ameaçou matá-lo". O relato é feito pela revista US Weekly e remonta a uma discussão que terá ocorrido entre o agora ex-casal em 2016, em casa de Kylie Jenner.

A publicação diz ter conseguido acesso a documentos do processo que decorreu em tribunal entre Rob Kardashian e Blac Chyna, depois de estes se terem separado e enquanto lutavam pela guarda da filha de ambos - a pequena Dream, de três anos.

Ao que tudo indica, a dançarina tentou estrangular o irmão de Kim Kardashian com o cabo do telefone e este trancou-se no quarto como forma de se proteger.

O advogado de Rob Kardashian acredita que Blac Chyna se encontrava sob "influência de álcool e drogas". Já o defensor legal da dançarina garantiu à PageSix que não houve um "ataque violento".

