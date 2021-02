Após a notícia da morte de Adelaide João, foram muitas as homenagens prestadas nas redes sociais, e que continuam a surgir. Rita Salema foi um dos muitos nomes conhecidos que fez questão de recordar e homenagear a atriz, tendo partilhado com os seguidores da sua página de Instagram uma carinhosa memória.

"Oh minha querida Lailai, ainda ontem falava ao telefone com a Patrícia Tavares e contava-lhe do dia em que foste aos meus anos. Estavas tão feliz", começou por desabafar, recordando de seguida este dia especial.

"Fui-te buscar mais cedo para jantares com a minha família, e tu foste o verdadeiro presente. Depois, dançaste e riste como uma miúda, essa miúda gira, talentosa, divertida e querida que sempre foste e que serás, na memória de todos nós", contou.

"Obrigada, meu amor, obrigada, por seres nossa para sempre. Amo-te, minha Laila", escreveu ainda.

