Rita Ribeiro decidiu submeter-se a um procedimento estético ao rosto. Os resultados foram partilhados no Instagram pela clínica responsável pelo tratamento.

"Resultados do botox em 15 dias [mais] preenchimento de olheiras com a nossa querida Rita Ribeiro. Assim podemos ver um combo de dois procedimentos essenciais no olhar", pode ler-se na publicação em causa.

A atriz, de 67 anos, foi muito elogiada na caixa de comentários. "Que bonita", "fantástico" e "perfeito e natural" são apenas alguns exemplos.