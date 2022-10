Rita Pereira lembrou o sucesso dos D'ZRT, banda que nasceu nos 'Morangos com Açúcar' e que agora está de volta, num vídeo que foi transmitido esta quinta-feira, 6 de outubro, no programa 'Dois às 10', no qual passou uma entrevista do grupo musical.

"Ao conviver com eles percebia-se que eram especiais e acima de tudo que a ligação deles, que tinham logo desde o início, era muito especial e forte", sublinha a atriz.

"Lembro-me de fecharem o Colombo porque eles queriam sair da FNAC e tiveram de fechar porque as pessoas estavam a atropelar-se todas para conseguir entrar", recorda, dando assim conta do fenómeno criado à volta da banda.

"Era aquele momento, as pessoas só tinham aquele momento para os ver. Havia pessoas que vinham de outros países, emigrantes que os conheciam, só para estarem ali um bocadinho com eles. Sei desde o primeiro segundo que quando os D’ZRT terminaram que quando eles voltassem iria ser assim", completa.

