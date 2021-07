A passada noite não foi fácil para Rita Pereira. Conforme a atriz revelou nas stories da sua conta de Instagram, o filho, o pequeno Lonô, de dois anos, encontra-se doente, estado que motiva a sua preocupação, como seria de esperar.

"Hoje não há escola. Tosse até ao infinito. Noite sem deixar a mãe dormir. Nariz entupido. Rabugentinho no seu melhor", escreveu numa imagem do menino, fruto do seu relacionamento com Guillaume Lalung.

Ora veja:

Imagem partilhada pela atriz© Instagram - Rita Pereira

