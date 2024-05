Este sábado, 1 de junho, celebra-se o Dia da Criança, como tal, os festejos foram antecipados em escolas por todo o país. Foi o que aconteceu no colégio frequentado por Lonô, filho de Rita Pereira (fruto da relação que mantém com o DJ francês Guillaume Lalung).

Numa partilha que fez em tom de desabafo nas stories da sua página de Instagram, a artista mostrou o cabelo do menino repleto de... purpurinas.

"Decidiram encher a cabeça com três pacotes de purpurinas para comemorar o Dia da Criança na escola. Ontem tentei ignorar e pensei que fosse sair no banho. Nada! Nem com mergulho na piscina saiu. Não sei o que é pior tirar: piolhos ou purpurinas", notou numa imagem.

