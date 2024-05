Rita Pereira começou esta quarta-feira de maneira bem animada. A atriz partilhou um divertido vídeo no qual surge a cantar e a dançar com o filho, Lonô, no carro, antes deste ir para a escola.

"Quando chegamos ao colégio uns minutos antes da hora, aumentamos o volume da rádio e cantamos alto, com coreografia à mistura, a música que estiver a dar", nota, referindo que assim "passam energia um ao outro".

"Hoje decidi partilhar para que, também vocês recebam esta energia. Um dia feliz a todos. De notar aquela piscadela a meio da coreografia", completa.

Recorde-se que Lonô, de quatro anos, é fruto do relacionamento de Rita Pereira com Guillaume Lalung.

