Já em gravações para a nova trama da TVI, Rita Pereira mostrou-se feliz ao lado das colegas de elenco Fernanda Serrano, Sara Barradas e Joana Seixas.

A atriz partilhou nas redes sociais uma fotografia com as "companheiras de viagem" e afirmou sentir-se "sortuda" por contracenar com as artistas.

"Estas três miúdas vão aparecer muito no meu Instagram nos próximos meses. Sinto-me uma sortuda por serem elas as minhas companheiras de viagem, nesta nova novela que agora se constrói. Vai ser do caraças, manas!!! Obrigada pela vossa energia. Vamos", escreveu.

Recorde-se que este projeto marca o regresso de Rita Pereira à ficção e levou a atriz a submeter-se a uma mudança de visual, estando agora com o cabelo bem mais curto.

