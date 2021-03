Rita Pereira não podia estar mais feliz por todo o carinho que tem vindo a receber dos fãs, como fez questão de destacar nas stories da sua página de Instagram, este domingo, 21 de março.

Enquanto assistia a mais um episódio de 'All Together Now', a atriz gravou um vídeo onde se mostra muito emocionada com o amor que recebe dos que a seguem. Uma noite emotiva que a levou a recordar os 'Morangos com Açúcar', mais precisamente a banda DZR'T.

"Muito obrigada por todo o apoio ao longo destes anos. Vocês fazem com que tudo valha a pena", escreveu na legenda de do vídeo que partilhou na rede social.

