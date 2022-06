Atualmente, Rita Pereira dá vida à personagem de Maria na novela ‘Quero é Viver’, na TVI, um dos maiores desafios da sua carreira.

Na sua conta de Instagram, a atriz destacou uma das cenas de Maria, referindo o quanto se divertiu a gravá-las.

“Estava há que tempos à espera que dessem estas cenas. E é também por estas cenas que eu amo fazer a minha Maria. No mesmo dia gravo cenas dramáticas, a chorar baba e ranho e cenas como estas, que fartei-me de rir e diverti-me imenso a fazê-las”, começa por referir.

“Desde o início decidi que a Maria não sabia dançar bem, o que fui fazer à minha vida… Nem imaginam o que me custou dançar fora do ritmo. E medir o grau de bebedeira de copo para copo, ter graça mas ser verdadeira e claro as cenas no quarto de hotel”, sublinha ainda.

“Pedi ao realizador se podia deitar-me assim com os pés na parede e depois virar-me de cabeça para baixo, o problema foi que depois só me apetecia rir. Adorei fazer estas cenas. Adoro a Maria”, completa.

Leia Também: Manuel Luís Goucha defendeu Rita Pereira e a irmã da atriz ficou rendida