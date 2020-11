Na semana passada, o governo anunciou novas medidas no âmbito do combate à pandemia, tendo em conta o aumento do número de infetados que se tem registado ao longo das últimas semanas. Perante a situação, foram várias as pessoas que optaram por ir abastecer a despensa este fim de semana, algo evidenciado por Rita Pereira.

"Juro que não acredito que voltamos a isto. Filas para o supermercado...", desabafou num vídeo que publicou nas stories da sua conta de Instagrram, mostrando o cenário que tinha à sua frente.

Veja o vídeo na galeria.

