Rita Pereira completa este sábado, dia 13 de março, 39 anos de vida. Triste por não conseguir fazer a festa que gostaria, junto daqueles que lhe são mais próximos, a atriz decidiu fazer uma viagem romântica com o namorado - Guillaume Lalung.

"Foi o ano passado, no meu dia de anos, 13 de Março de 2020, que o país fechou. Fiquei triste por não fazer uma festa, por não estar com amigos, com a família, por não comemorar", começa por declarar o rosto da TVI na legenda de um vídeo que mostra o embarque na aventura que este ano irá marcar o seu dia de aniversário.

"Este ano decidi, seguindo todas as regras do SNS, vir até à Madeira comemorar. Estou tão feliz", completa.

