Rita Pereira foi uma das milhões de pessoas que acompanhou o Super Bowl - final do campeonato de futebol americano - e a verdade é que a atriz não poderia ter ficado mais emocionada.

O motivo prendeu-se não só com as enérgicas performances de Shakira e Jennifer Lopez, mas também devido ao facto de entre o grupo de bailarinas de J.Lo estar uma portuguesa, Diana Matos.

A emoção de Rita ao ver Diana na frente a dançar foi tanta, que a atriz acabou por dizer um palavrão...

"Está-me a dar vontade de chorar. Olha a Diana à frente, ganhaste! Está aqui c******", afirmou.

De recordar que em breve Rita estará de volta ao pequeno ecrã com o programa da TVI 'Dança com as Estrelas', que apresenta ao lado de Pedro Teixeira.

