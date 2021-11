"Acho que tem a ver com tudo o que comeu de porcaria no fim de semana do aniversário dela e do Halloween", diz sobre a filha.

Rita Mendes começou a semana com muito agitação. Nas stories da sua página de Instagram explicou que teve de ir buscar a filha à escola depois de esta ter vomitado. "Matilde doente, vomitou à noite, foi à escola porque já parecia bem e acabou por vomitar na carteira da escola, por cima dela, da colega, dos livros...", contou. "Acho que tem a ver com tudo o que comeu de porcaria no fim de semana do aniversário dela e do Halloween", explicou de seguida. "Que dia", afirmou. Mas antes, depois de tomar banho e ter ficado com o cabelo muito "embaraçado que ficou com uma rasta atrás", teve de "pedir ajuda" à sua cabeleireira. Mais tarde, Rita Mendes publicou na rede social duas fotografias onde aparece com os três filhos. "Quando, por vezes, nada parece fazer sentido, centro-me nesta nossa bolha de amor e acredito na missão de cada um de vós e, no fundo, também na minha e arranjo força, anímica, colo e abraços, sorrisos e palavras doces infinitas. E se antes já transbordava, agora sou um verdadeiro rio... (Adoro esta foto e tudo o que significa tirada na festa de anos da Matilde, há três dias)", escreveu. Recorde-se que além da pequena Matilde, Rita Mendes é ainda mãe de Afonso e Duarte. Leia Também: Rita Mendes leva os três filhos a jantar fora pela primeira vez