"Que semana de loucos. Sobrevivi. Agora vou tentar desligar um bocadinho - casinha, sofá e talvez um copo de vinho. Boa Sexta, malta. E mantenhamos todos os cuidados... a luta contra o bicho ainda não está ganha... e só depende da responsabilidade e bom senso de cada um de nós", foi com estas palavras que Rita Ferro Rodrigues se dirigiu aos fãs, na passada sexta-feira, 5 de junho. Mensagem que chegou acompanhada de algumas fotografias suas.

A caixa de comentários rapidamente se 'encheu' de várias reações dos seguidores, mas houve uma internauta em particular que não passou despercebida aos olhos de Rita Ferro Rodrigues.

"Horrorosa", escreveu a referida seguidora, que não tardou em ter resposta por parte da figura pública. "As melhoras para si... deve ser horrível viver com tanto ódio no coração. Procure ajuda", disse Rita Ferro Rodrigues.

Leia Também: "70 anos, de um dos maiores": Rita Ferro Rodrigues homenageia Jorge Palma