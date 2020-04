Rita Ferro Rodrigues resolveu este domingo usar as suas redes sociais para confessar que não têm sido fáceis para si os últimos dias de quarentena. Com a vontade de sair de casa a fazer-se sentir cada vez mais, a apresentadora tem contado com a ajuda do marido, Ruben Vieira, para a ajudar a passar o tempo.

Como forma de agradecer a companhia, generosidade e companheirismo da sua cara-metade, Rita resolveu dedica-lhe algumas palavras de amor nas suas redes sociais.

Porém, antes de começar o seu texto, o antigo rosto da SIC quis deixar um aviso sobre a fotografia que escolheu para acompanhar as suas palavras.

"A foto é de arquivo, calmex polícias virtuais dos costumes e pelo meio deixem lá os piercings do rapaz em paz", começou por avisar, referindo-se a uma imagem onde o casal surge na praia.

Feitos os avisos, eis a declaração de amor: "Hoje acordei bem disposta - os últimos dois dias foram mais complicados, confesso. Não vos querendo vender a cena irritante do casal perfeito - não somos de todo - a verdade é que não podia ter escolhido melhor a pessoa para passar comigo a vida e estes dias de chumbo e isolamento voluntário em particular. É que eu sou bicho que fechado fica difícil de aturar... e ele todos os dias inventa qualquer coisa para me animar: ontem montou dois bancos com paletes na varanda e hoje acordei e cheira a Crumble de Maçã. O amor é muito isto: um banco ao sol na varanda e crumble de maçã a estalar enquanto esperamos por dias melhores".

