Rihanna revelou recentemente que se arrepende de alguns looks que já usou.

No evento da Puma em Londres, a propósito da colaboração com a Fenty, marca criada pela artista, Rihanna partilhou com a Vogue britânica que existem alguns visuais que já usou e que hoje, ao pensar neles, lhe causam alguma repulsa.

Mostrar os mamilos sob a roupa é algo que não se vê a voltar a fazer. "Vai parecer hipócrita porque eu já o fiz, mostrei os mamilos, mostrei as cuecas... Mas agora essas são coisas que, como mãe e uma mulher jovem evoluída - ênfase na juventude - eu simplesmente sinto que nunca mais faria. Eu fico tipo: 'Oh meu Deus, eu realmente fiz isso?'", partilhou a cantora.

Rihanna, CFDA Awards, 2014© Getty Images

