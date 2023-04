Rihanna 'presenteou' os seguidores nesta Páscoa com um 'coelhinho' muito fofo. A cantora surpreendeu de novo os seguidores da sua página de Instagram com novas imagens do filho, que nasceu no ano passado e é fruto da relação com A$AP Rocky.

Este foi o primeiro ano que a cantora celebrou a Páscoa com o menino e não resistiu em mostrar algumas imagens aos fãs.

De recordar que a cantora está novamente grávida, do segundo filho em comum com A$AP Rocky.

Leia Também: Filho de Rihanna e A$AP Rocky rouba as atenções em saída com os pais