Rihanna e A$AP Rocky foram pais pela segunda vez, como já tinha sido avançado anteriormente pelo tabloide Media Take Out, tendo sido agora confirmado pelo TMZ, que revelou novos detalhes sobre o bebé.

Fontes próximas dos artistas contaram que a criança nasceu no dia 3 de agosto em Los Angeles. Ao contrário do que tinha sido avançado anteriormente, o TMZ destaca agora que o casal deu as boas-vindas a mais um menino. O nome permanece, até à data, sem ser divulgado, apenas se sabe que começa por "R" e é um menino.

De recordar que Rihanna e A$AP Rocky anunciaram a segunda gravidez da cantora em fevereiro, durante o espetáculo da artista no Super Bowl.

Rihanna e o companheiro foram pais do primeiro filho em comum, RZA Athelston Mayers, no dia 13 de maio de 2022.

