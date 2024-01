Rihanna e o companheiro, A$AP Rocky, foram vistos a sair da residênciia oficial em Paris, Élysée Palace, esta quarta-feira, dia 24 de janeiro.

De acordo com a People, o casal encontrou-se com Emmanuel Macron, mas não foi revelado o motivo da visita.

No entanto, esta não é a primeira vez que a cantora se encontra com o presidente francês. Ainda em 2017, recorde-se, Rihanna reuniu-se com Macron para falarem sobre educação global.

