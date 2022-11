Francisca, filha de Ricardo e Francisca Pereira, completou nove anos no dia 29 de outubro. A data foi destacada no Instagram pela mamã 'babada', que publicou um vídeo com várias imagens da menina. "Nove anos da bonita da nossa vida", escreveu na legenda.

Mas não ficou por aqui e dias depois, esta terça-feira, mostrou aos seguidores algumas fotografias da festa de aniversário.

"Dona e senhora dos mais lindos olhos do bairro, furacão que é capaz de mandar tudo abaixo, mas a mais quieta quando precisa do seu momento… A mais pura e a que é mais especial… Amamos-te tanto que o nosso coração não encontra as palavras certas para definir este amor! Parabéns, rainha dos nossos corações. Parabéns, nossa bonita", disse.

