Ricardo de Sá recorreu ao Instagram para anunciar que o "primeiro ano da faculdade em pós-laboral está concluído e com óptimas notas".

"Fiz 10 unidades curriculares… Ainda nem acredito que consegui, a sério! Agora ao olhar para o dia em que me matriculei, dia 27 julho de 2020, vejo que vale a pena lutar por tudo aquilo que queremos na vida e, acima de tudo, nunca acharmos que sabemos tudo, que ainda estamos a tempo de aprender e que apesar de vivermos tempos diferentes e incertos, temos de pensar positivo para tentar mudar/melhorar o nosso futuro", acrescentou.

O ator e cantor decidiu voltar à faculdade durante a pandemia e não podia estar mais satisfeito.

"Pois é, foi há quase um ano que me voltei a matricular na universidade, passado 12 anos e já com uma carreira de artista repleta de trabalho, após viver um primeiro período de quarentena… Ainda nos estávamos a habituar a viver com uma pandemia… Decidi regressar à universidade! Agora digo cheio de orgulho que passei de ano com uma média de 16! A vida é uma caixinha de surpresas. Se eu consigo, que tenho uma vida muito ocupada, vocês também conseguem! Obrigado a todos os professores, Universidade Autónoma Lisboa e colegas", completou.

