O ator, que tem dístico no carro por ter uma enteada com deficiência, mostrou-se revoltado com quem 'rouba' os lugares prioritários reservados para pessoas com deficiência motora.

Ricardo Carriço recorreu este sábado, dia 30, à sua conta oficial de Instagram para se mostrar profundamente indignado com os condutores, sem dístico, que estacionam os seus veículos em lugares destinados a pessoas com deficiência motora e aos seus acompanhantes. "Não sou deficiente, mas cá em casa temos a Maria que o é, por isso, temos dístico no carro", começa por afirmar o ator, que desta vez se manifesta enquanto agregado familiar de uma menina com deficiência - Maria, filha da sua esposa, Ana Rebelo - e não apenas como embaixador da Associação Salvador. "Sinceramente não percebo o nível de burrice ou de 'chico-espertice' de algumas pessoas que tendem sempre a ignorar que estes lugares são para pessoas com deficiência motora, ou para quem diariamente os transporta", lamenta. "Infelizmente, segundo soube, em Lisboa a Polícia Municipal tem três reboques e cada vez que denunciamos esta irregularidade, pedem-nos que os avise, caso quem estacionou o carro indevidamente, saía. Que tal a Emel identificar devidamente estes lugares, pintando no chão a identificação que todos supostamente deveriam conhecer? Será que isto só para quando esta infração der origem a apreensão de carta?", questiona, apelando, por fim, ao respeito. "Vamos lá ter mais respeito por quem é deficiente e por todos os seus cuidadores", termina. Leia Também: Ricardo Carriço após experiência de cadeira de rodas: "Uma revolta" Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram