A estreia de Portugal no Euro 2020 foi com uma vitória, de 3-0, contra a Hungria. Cristiano Ronaldo foi quem marcou dois dos golos da Seleção Nacional e foi 'aplaudido' pelo ator Ricardo Carriço.

No Instagram, o artista destacou este momento especial, 'brincando' também com a polémica do craque português em relação à marquise que construiu no apartamento de luxo em Lisboa.

"Cristiano Ronaldo. Por mim podes fazer as marquises que quiseres", disse nas stories.

Publicação de Ricardo Carriço© Instagram

Leia Também: Katia Aveiro indignada com polémica sobre marquise de Cristiano Ronaldo