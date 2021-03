Aos 48 anos, Reynaldo Gianecchini recorreu a uma intervenção estética de forma a tornar o seu rosto mais jovem. Segundo a Revista Quem, o ator brasileiro submeteu-se a um rejuvenescimento facial, que consiste na reposição de colagénio na pele.

A clínica responsável pelo tratamento partilhou um antes e depois de Reynaldo, onde as diferenças são visíveis.

"Estou muito impressionado com a textura com que o meu rosto está a ficar. (...) Não gosto de nada invasivo. Com a idade, é o que falta", disse o artista.

[Antes e depois do tratamento]© Reprodução

